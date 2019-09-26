Санкт-Петербург, , 23:52 — REGNUM Самолёт Ил-2 времён Великой Отечественной войны нашли курсанты академии Государственной противопожарной службы МЧС РФ под Санкт-Петербургом в рамках акции «Вахта памяти». Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу и Ленинградской области.

Самолёт был обнаружен возле города Мга в Ленинградской области. Поисковые работы проходили в непростых условиях лесисто-болотистой местности, но, несмотря на это, курсантам удалось отыскать части двигателя, кабины, крылья самолёта и реактивные снаряды РС-82, а также элементы пушечного вооружения.

Участники поисковой операции смогли найти и останки пилота. Было установлено, что пилотом Ил-2 был сержант Гулякин Николай Трофимович 1921 года рождения, который служил в 211-м штурмовом авиаполку и погиб 31 августа 1942 года при попытке атаковать цель.

Родственники погибшего пилота были найдены, курсанты связались с ними и в ближайшее время сотрудники академии передадут родным лётчика его личные вещи.

Самолёт Ил-2 был назван конструкторами «летающим танком», а вражеские лётчики называли его чаще всего «бетонным самолётом» или «чёрной смертью». Ил-2 принимал участие во всех театрах военных действий в Великой Отечественной войне.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении поисковиками под Ржевом обломков советского бомбардировщика Пе-2, сбитого, предположительно, в августе 1942 года.

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