Бруклин, США, , 23:23 — REGNUM Экс-прокурор мексиканского штата Наярит Эдгар Вейтия был приговорён федеральным судом Бруклина в США к 20 годам заключения в американской тюрьме. Об этом 26 сентября сообщает издание Financiero.

Генеральный прокурор мексиканского штата Наярит был задержан в марте 2017 года властями города Сан-Диего в США по подозрению в получении взяток от наркоторговцев.

Было установлено, что наркокартель, плативший чиновнику взятки вплоть до момента его задержания в США, поставлял в Соединённые Штаты такие наркотические вещества, как кокаин, героин и метамфетамин.

Эдгар Вейтия, как было установлено в ходе расследования дела, за взятки предоставлял членам картеля доступ к оперативной информации и ресурсам полиции. Также экс-прокурор принимал меры для освобождения преступников из-под ареста либо для предотвращения их ареста. С каким именно из картелей сотрудничал экс-прокурор, не уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обезвреживании в Испании организованной банды, занимавшейся наркоторговлей и отмыванием денег.

Читайте ранее в этом сюжете: В Испании обезвредили банду, занимавшуюся наркоторговлей и отмывом денег