Ростов-на-Дону, , 22:54 — REGNUM В Ростовской области ошибка врачей привела к ампутации руки ребёнку. К таким выводам пришли сотрудники территориального органа Росздравнадзора по региону после проверки, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Напомним, 11-летний мальчик лишился руки после перелома. В зерноградской больнице ребёнку наложили гипс, затем развилась гангрена.

«В ходе контрольных мероприятий в МБУЗ «Центральная районная больница» Зерноградского района выявлены нарушения своевременности и правильности установки диагноза ребенку, а также стандарта и объема оказанной помощи на первом этапе лечения», — говорится в сообщении.

Материалы проверки направлены следователям, которые ранее назначили доследственную проверку.

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