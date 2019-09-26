Самара, , 22:41 — REGNUM Пассажирский самолёт, летевший из Жуковского в Ош, совершил экстренную посадку в аэропорту Самары из-за заболевшего ребёнка. Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба Куйбышевской транспортной прокуратуры.

Пассажирский авиалайнер, совершавший перелёт из подмосковного Жуковского в город Ош в Киргизии, совершил вынужденную посадку в 20:54 мск в международном аэропорту «Курумоч» в Самаре.

Причиной экстренной посадки стало ухудшение самочувствия ребёнка, находившегося на борту самолёта. По прибытии их встречали реанимационный автомобиль и машина скорой помощи. Ребёнок был госпитализирован в больницу №5 города Самары. У заболевшего диагностировали острую респираторную вирусную инфекцию.

Самолёт продолжил свой рейс в пункт назначения. Авиаборт с пассажирами вылетел из аэропорта «Курумоч» в 21:55 мск.

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