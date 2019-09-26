Москва, , 22:26 — REGNUM Заслуженный артист России Максим Аверин был задержан сотрудниками транспортной полиции за хулиганство на борту самолёта, следовавшего рейсом из Барнаула в Москву. Об этом 26 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что 43-летний актёр устроил во время полёта словесную перепалку с членами экипажа, оскорблял их с применением ненормативной лексики.

Экипаж был вынужден запросить полицию посадки борта в аэропорту «Шереметьево».

Аверин был задержан транспортной полицией. В отношении актёра был составлен протокол об административном правонарушении по статье за мелкое хулиганство. Ему грозит штраф либо административный арест на срок до 15 суток.

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