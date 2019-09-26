Великий Новгород, , 22:04 — REGNUM Проверку по обращению депутата думы Великого Новгорода Анны Черепановой начала полиция города. Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба УМВД по Новгородской области.

Черепанова заявила, что её на пороге мэрии города обсыпал белым порошком неизвестный. По словам депутата гордумы, инцидент произошёл утром 26 сентября.

Как пояснила Черепанова, неизвестный с порошком напал на неё перед началом очередного заседания думы. По словам депутата, неизвестный подошёл к ней сзади, в момент, когда она открывала двери в мэрию, и обсыпал её белым порошком неизвестного происхождения с ног до головы.

Пресс-служба регионального УМВД начала проверку по данному инциденту.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении на депутата горсовета в Киеве. Неизвестный ударил его кирпичом во время беседы депутата с сотрудниками полиции.

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