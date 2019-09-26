Сантьяго, , 21:09 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на юге Чили. Об этом 26 сентября сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 16:36 по всемирному координированному времени (19:36 мск). Очаг подземной стихии залегал на глубине 128 км.

Эпицентр землетрясения находился в в 31 км к юго-востоку от города Энтре-Лагос (население 3300 человек). Самый густонаселённый пункт вблизи от эпицентра — город Пуэрто-Монт с населением более 153 тыс. человек находился в 100 км на юго-запад от эпицентра.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Об угрозе цунами не сообщалось.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отсутствии граждан России среди пострадавших в результате землетрясения в Стамбуле.

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