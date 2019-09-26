Стамбул, Турция, , 20:59 — REGNUM Генеральное консульство России в Стамбуле не получало данных о наличии граждан России среди пострадавших в результате землетрясения. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МИД России.

«Данных о пострадавших от землетрясения россиянах не поступало. Генконсульство России в Стамбуле работает в нормальном режиме», — говорится в сообщении.

Напомним, землетрясение магнитудой 5,8 произошло 26 сентября в Стамбуле около 14:00 по местному времени. Его эпицентр находился в центральной части Мраморного моря к югу от Силиври на глубине около семи километров. В течение часа последовало ещё около 30 остаточных толчков.

В результате землетрясения пострадали по меньшей мере восемь человек, в Стамбуле и прилегающих к Мраморному морю провинциях оказались повреждены здания.

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