Иваново, , 20:54 — REGNUM Двое сотрудников следственного комитета по Ивановской области погибли, ещё один пострадал в результате ДТП, произошедшего на территории региона возле города Вичуга. Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба УМВД по региону.

По данным УМВД, авария произошла на 146-м километре автодороги Ковров — Шуя — Кинешма в 17:15 мск. Столкнулись Volkswagen Tiguan и грузовик «КамАЗ». По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Tiguan не справился с управлением и въехал в стоявший на обочине «КамАЗ».

Сотрудники СК РФ ехали в легковом автомобиле. Двое из них погибли на месте, ещё один был госпитализирован с серьёзными травмами. Водитель грузового автомобиля не пострадал.

По факту ДТП, приведшего к гибели людей, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Сотрудники дорожной полиции устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Самаре мужчины, подозреваемого в оставлении места ДТП, в результате которого пострадала женщина.

Читайте ранее в этом сюжете: В Самаре задержали мужчину, подозреваемого в оставлении места ДТП