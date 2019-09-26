Иркутск, , 20:36 — REGNUM Складские помещения с мукой и сахаром загорелись в Иркутске. Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Возгорание произошло около 22:08 по местному времени 26 сентября на улице Трактовой в Иркутске. Огнём охвачено одноэтажное складское помещение с продуктами, предварительно, мукой и сахаром, предварительно площадь пожара составляет около 700 кв. метров.

На месте пожара работают 37 человек личного состава и 10 единиц техники. Угрозы распространения огня на близлежащие здания нет, информация о пострадавших не поступала.

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в строительном магазине в городе Кургане. Площадь горения составила около 300 кв. метров. Пострадавших нет.

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