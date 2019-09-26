Курган, , 19:32 — REGNUM В Зауралье завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя губернатора Курганской области Романа Ванюкова, который обвиняется во взятках. В Курганском городском суде 26 сентября ему продлили срок ареста на месяц, сообщает «Область 45».

По версии следствия, взятку в 3 млн рублей Ванюков получил от депутата Щучанской районной думы, бизнесмена Авака Бабаяна, который также является фигурантом дела. Выявлены ещё два эпизода со взятками Ванюкову от 180 тысяч рублей до почти одного миллиона рублей.

Отмечается, что арест романа Ванюкова продлён до 25 октября 2019 года.

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