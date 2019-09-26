Тюмень, , 19:07 — REGNUM В Тюмени к длительным срокам заключения приговорены шесть бандитов, похищавших бизнесменов с целью выкупа. В июле 2019 года к 16 годам колонии приговорены главарь и его двою-родный брат, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Тюменской области.

Судом установлено, что Сергей Л. в 2010 году создал банду для похищения бизнесменов и вымогательства денег у них. В состав банды вошли его двоюродный брат и ещё три человека. К некоторым преступлениям главарь банды привлекал ещё двух мужчин, которые в состав банды не входили.

На счету банды Л. похищения четырёх бизнесменов, двое из которых погибли, считают следователи.

Так, в июле 2012 года бандиты похитили бизнесмена в садоводческом товариществе. Его привезли в лесополосу, где держали в заранее приготовленном автомобиле УАЗ и требовали выкуп в 4 млн рублей. Предприниматель пытался бежать, но ему проломили голову обухом топора. Труп закопали в лесу.

Помимо этого, один из фигурантов дела в 1998 году заказал Л. убийство криминального авторитета. Тот привлёк к «заказу» своего двоюродного брата. По ошибке был застрелен родственник криминального авторитета.

Деятельность банды Л. была пресечена в июне 2018 года.

Тюменский областной суд 26 сентября 2019 года вынес приговор по уголовному делу в отношении шести участников банды за бандитизм, похищение людей, вымогательство, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего и организацию покушения на убийство по найму.

Заказчик убийства приговорён к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Остальные получили от 5 лет до 15 лет колонии.

Также суд удовлетворил иски потерпевших и родных погибших о взыскании морального и материального вреда в общей сумме более 23 млн рублей.