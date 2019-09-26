Оренбург, , 18:48 — REGNUM В Оренбургской области 65-летний священник Николай С. обвиняется в изнасиловании, развратных действиях и неисполнении обязанности по воспитанию несовершеннолетнего. Об этом сообщает Следственный комитет.

Священник возглавляет организацию «Православная Свято-Троицкая Семионова обитель милосердия». Следователи считают, что он в январе-августе 2018 года изнасиловал одну из девочек и совершил развратные действия в отношении шести детей.

По ходатайству следователей сейчас Николай С. арестован до 12 ноября. Как сообщало ИА REGNUM, он также отстранён от служения.

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