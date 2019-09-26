Курган, , 18:29 — REGNUM В Кургане сгорел магазин строительных материалов. В результате происшествия погибших и пострадавших нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области.

Тушение пожара затрудняла металлическая кровля Пресс-служба МЧС России по Курганской области

Сообщение о возгорании на втором этаже административного здания по ул. Бажова в Кургане поступило в дежурную часть 26 сентября в 13:16 по местному времени (11:16 мск). К прибытию на место пожарно-спасательных подразделений огонь распространился на кровлю здания.

Пожар в магазине стройматериалов по ул. Бажова в Кургане Пресс-служба МЧС России по Курганской области

Ликвидацию пожара затрудняли сильные порывы ветра, а также обшивка здания сэндвич панелями с горючим утеплителем и металлическая кровля, требующая время на её вскрытие. Кроме того, весьма опасными были высоковольтные провода в непосредственной близости от самого здания.

Пожар ликвидирован в 15:39 по местному времени. Площадь горения составила 300 кв.м. К ликвидации были привлечены 51 человек и 18 единиц техники.