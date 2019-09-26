Иерусалим, , 18:29 — REGNUM Сотрудница полиции подверглась нападению злоумышленника в Израиле. Об этом 26 сентября сообщает газета The Jerusalem Post.

Нападение на женщину произошло в Старом городе Иерусалима возле ворот Цепи на Храмовой горе. Злоумышленник атаковал сотрудницу полиции, используя при этом холодное оружие.

В результате нападения женщина-полицейский получила лёгкие ранения. Ей была оказана медицинская помощь на месте происшествия.

Подозреваемого в преступлении удалось схватить на месте происшествия. В настоящее время он находится под арестом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении на сотрудника полиции в Омске. По подозрению в нападении был задержан 56-летний местный житель, в отношении него утверждено обвинительное заключение по уголовному делу.

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