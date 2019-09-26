Боровск, Калужская область, , 18:31 — REGNUM В Калужской области к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима судом приговорён 41-летний житель Боровского района. Мужчина признан виновным в совершении 30 тяжких и особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом 26 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Следствием и судом установлено, что осужденный с 2016 по 2018 год изготавливал порнографические материалы с участием малолетних девочек, распространял их через интернет, а также совершал преступления против их половой неприкосновенности. Данные факты, а также лицо, их совершавшее, были выявлены сотрудниками МВД России. В компьютерной технике, принадлежавшей мужчине, найдены файлы с изготовленной им детской порнографией.

Следователи совместно с полицейскими установили личности девочек, при участии которых создавались данные файлы, после чего поставили в известность о совершенных преступлениях родителей потерпевших. В ходе расследования было выявлено множество эпизодов преступной деятельности калужанина в отношении трёх девочек, которым на тот момент было 10−12 лет.

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