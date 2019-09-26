Чебоксары, , 18:14 — REGNUM В Чувашии завершено расследование уголовного дела поч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ («Покушение на изнасилование, соединенное с угрозой убийством») в отношении 34-летнего жителя Яльчикского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

По версии следствия, в августе мужчина в состоянии алкогольного опьянения зашел в гости к своему приятелю в одной из деревень района. Однако 61-летняя мать товарища выпроводила обвиняемого на улицу. Тогда мужчина схватил ее за шею, зажал ладонью рот и повел в соседний дом, где, угрожая убийством, попытался изнасиловать. Его действия приостановил 78-летний хозяин дома, который находился во дворе и услышал крики. На помощь женщине он призвал родственников, а злоумышленник скрылся с места происшествия.

Его виновность подтверждена собственными признаниями, показаниями потерпевшей и свидетелей, а также заключениями судебных экспертиз. В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Дело будет передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в Нижегородской области был задержан подозреваемый по п. «в» ч. 4 ст.162 УК РФ («Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью»), п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ («Изнасилование, совершенное с особой жестокостью»).

По данным следствия, 27 июня в посёлке Лесная Поляна он совершил разбойное нападение и изнасилование 78-летней женщины с особой жестокостью. Женщина получила тяжёлые телесные повреждения — множественные открытые вдавленные переломы черепа, тупую травму грудной клетки, живота. Вину в совершении преступлений обвиняемый признал в полном объеме.