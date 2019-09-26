Москва, , 17:56 — REGNUM На юге Москвы загорелось двухэтажное здание, в котором расположены мастерская автосервиса и магазин, сообщает 26 сентября агентство РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.

Пожар произошёл в здании, расположенном на Загородном шоссе по адресу дом 1, корпус 2, строение 12.

По данным столичной службы МЧС, огнём охвачен чердак здания, площадь возгорания составляет порядка 100 квадратных метров.

Сообщений о пострадавших или погибших на данный момент не поступало.

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