Москва, 26 сентября 2019, 17:56 — REGNUM На юге Москвы загорелось двухэтажное здание, в котором расположены мастерская автосервиса и магазин, сообщает 26 сентября агентство РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.
Пожар произошёл в здании, расположенном на Загородном шоссе по адресу дом 1, корпус 2, строение 12.
По данным столичной службы МЧС, огнём охвачен чердак здания, площадь возгорания составляет порядка 100 квадратных метров.
Сообщений о пострадавших или погибших на данный момент не поступало.
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