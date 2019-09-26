Новосибирск, , 17:54 — REGNUM Пожар в пятиэтажке в центре Новосибирска ликвидирован, сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС по Новосибирской области

Открытое горение тушили с помощью специальной высотной техники. Пожарным удалось не допустить распространения огня на ту часть кровли, которая осталась неповрежденной. Пожар был локализовать за час.

«Во время разведки огнеборцы проверили все квартиры, эвакуировали 34 человек, в том числе троих детей и инвалида. Информации о пострадавших не поступало, — отметили в ведомстве. — Для временного размещения жильцов мэрия Новосибирска предоставила два автобуса, где эвакуированные люди ожидали возвращение в квартиры».

В настоящее время при помощи тепловизора пожарные проверяют квартиры на верхних этажах, чтобы исключить наличие скрытых очагов тления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 26 сентября, в центре Новосибирска загорелась крыша пятиэтажного дома.

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