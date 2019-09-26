Владикавказ, , 17:50 — REGNUM Гибелью мужчины закончилась рыбалка двоих друзей в Северной Осетии. Один из них случайно выстрелил в другого. В результате раненый скончался в больнице от полученного огнестрельного ранения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», сообщили ИА REGNUM 26 сентября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

О подробностях несчастного случая известно, что он произошел 22 сентября в селении Комсомольское Кировского района. Рано утром 39-летний житель города Ардона произвел случайный выстрел в своего 44-летнего друга. Оружие было официально зарегистрировано за ним. В настоящее время его владелец стал подозреваемым в убийстве по неосторожности.

Обстоятельства совершения преступления устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.

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