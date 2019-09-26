Донецк, , 18:10 — REGNUM Более 930 пожаров произошло из-за обстрелов со стороны украинских войск на территории Донецкой Народной Республики. Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба МЧС ДНР.

Сообщается, что с начала военного конфликта на территории ДНР в результате попаданий взрывоопасных предметов возникло более 930 пожаров.

Также, по данным МЧС ДНР, с начала военного конфликта в Донбассе было обезврежено около 112 тыс. неразорвавшихся боеприпасов.

Напомним, военный конфликт на Донбассе начался после вооружённого государственного переворота на Украине, в апреле 2014 года, после того, как ДНР объявила о своей независимости от новой киевской власти по результатам народного референдума. Власти Украины не желают признавать итоги референдума и до сих пор пытаются настаивать на том, что территории ДНР и ЛНР являются частью Украины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным Организации Объединённых Наций, с начала войны на Донбассе погибло не менее 14 тыс человек.

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