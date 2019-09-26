Владикавказ, , 17:30 — REGNUM В Северной Осетии произошло убийство 72-летнего мужчины. Подозреваемая в его совершении задержана. Ею оказалась 59-летняя жена убитого, сообщили ИА REGNUM 26 сентября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел в селении Ногир Пригородного района 25 сентября. В одном из частных домовладений местная жительница из-за «внезапно возникшей личной неприязни нанесла своему мужу удар по голове неизвестным предметом». От полученной травмы тот скончался на месте.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Устанавливаются обстоятельства совершенного преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в Северной Осетии из ревности муж нанес несколько ранений своей жене, от полученных травм женщина скончалась в больнице.

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