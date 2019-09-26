Воронеж, , 17:17 — REGNUM Уголовное дело по подозрению в злоупотреблении полномочиями возбуждено в отношении бывшего заместителя гендиректора АО «Воронежская горэлектросеть», сообщила 26 сентября пресс-служба прокуратуры Воронежской области. Дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки.

По данным прокуратуры, в ноябре 2018 года со счета АО «ВГЭС» на счет коммерческой организации были перечислены денежные средства в размере 250 тыс. рублей под видом оказания консультационных услуг. Однако, как считают прокуроры, фактических договорных отношений между поставщиком и получателем не было, услуги не оказывались, акты приемки выполненных услуг сторонами не подписывались.

«В результате указанных неправомерных действий денежные средства выбыли из законного владения организации, вследствие этого недофинансирована инвестиционная программа общества, в том числе не достигнуты ее целевые показатели, а именно, улучшение электроснабжения районов индивидуальной застройки города, повышение безопасности воздушных линий, уменьшение числа аварийных отключений из-за неисправностей», — уточнили в прокуратуре.

По материалам проверки возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя генерального директора по правовым вопросам АО «ВГЭС».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале этого года было возбуждено уголовное дело, фигурантами которого стали экс-гендиректор предприятия, а также еще два топ-менеджера.

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