Воронеж, 26 сентября 2019, 17:17 — REGNUM Уголовное дело по подозрению в злоупотреблении полномочиями возбуждено в отношении бывшего заместителя гендиректора АО «Воронежская горэлектросеть», сообщила 26 сентября пресс-служба прокуратуры Воронежской области. Дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки.
По данным прокуратуры, в ноябре 2018 года со счета АО «ВГЭС» на счет коммерческой организации были перечислены денежные средства в размере 250 тыс. рублей под видом оказания консультационных услуг. Однако, как считают прокуроры, фактических договорных отношений между поставщиком и получателем не было, услуги не оказывались, акты приемки выполненных услуг сторонами не подписывались.
По материалам проверки возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя генерального директора по правовым вопросам АО «ВГЭС».
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале этого года было возбуждено уголовное дело, фигурантами которого стали экс-гендиректор предприятия, а также еще два топ-менеджера.
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