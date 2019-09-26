Калуга, , 17:17 — REGNUM В Калуге суд приговорил к наказанию в виде ограничения свободы сроком на один год 28-летнюю жительницу областного центра, обвинённую в причинении смерти по неосторожности своему грудному ребёнку, сообщила 26 сентября корреспонденту ИА REGNUM помощник калужского прокурора Елизавета Барсукова.

Предварительным и судебным следствием установлено, что в июле 2018 года, находясь у себя дома, женщина в состоянии алкогольного опьянения положила рядом с собой на кровать трёхмесячного сына и, заснув, закрыла своим телом наружные дыхательные пути младенца. В результате от механической асфиксии наступила смерть ребенка.

Несмотря на то, что подсудимая свою вину в совершении инкриминируемого преступления не признала, суд признал женщину виновной в гибели младенца и назначил ей наказание с учётом смягчающих обстоятельств — беременности обвиняемой и наличии ещё одного малолетнего ребенка.