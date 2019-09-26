Санкт-Петербург, , 17:07 — REGNUM Конфликт, переросший в драку, произошёл между медиками скорой медпомощи и пациенткой в больнице Санкт-Петербурга. Об этом 26 сентября сообщает портал «Питер-ТВ».

Инцидент произошёл поздно вечером 25 сентября в Елизаветинской больнице Санкт-Петербурга. Пациентка вышла из больницы и стала оскорблять врачей скорой помощи, стоявших возле входа в медучреждение.

Конфликт перерос в драку, при этом сотрудник охраны, находившийся тут же, никак не вмешался в ход инцидента. В результате нападения фельдшер скорой помощи получил травмы, нападавшая женщина ушла из больницы.

Видеозапись конфликта была выложена в социальных сетях. Как сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, личности всех участников конфликта установлены, в настоящее время проводится служебная проверка, по результатам которой будет дана оценка действиям всех участников инцидента.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении жителя Чувашии на врачей скорой помощи. Мужчине был назначен штраф в размере пяти тыс. рублей.

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