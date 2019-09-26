Таганрог, Ростовская область, 26 сентября 2019, 17:02 — REGNUM Жители Таганрога Ростовской области сообщили о выбросившемся на берег Таганрогского залива дельфине-азовке. Фотоснимки животного появились в социальных сетях.
«Морская свинья — азовка. Думаю так. Маленькая особь», — отметил один из интернет-пользователей.
Специалисты считают, что к гибели дельфинов приводит неестественная для млекопитающих среда обитания.
ИА REGNUM напоминает, что подобный инцидент происходит на берегу Таганрогского залива каждый год.
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