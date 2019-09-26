Барнаул, , 16:38 — REGNUM Расследование по факту жёсткой посадки самолёта авиакомпании Azur air в аэропорту Барнаула в рамках возбуждённого уголовного дела может занять два месяца. Об этом сообщили 26 сентября в региональном следственном управлении на транспорте СК России.

При этом, как отметили в ведомстве, в случае необходимости расследование может продлено на больший срок с учётом сложности дела.

Напомним, ранее сегодня в СК сообщили, что в качестве основных версий ЧП с Boeing 767, в результате которого пострадали более 50 человек, рассматриваются некачественное техническое обслуживание самолёта и ошибка пилотирования.

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