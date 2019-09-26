Вольск, Саратовская область, , 15:58 — REGNUM В лобовом столкновении автомобилей 26 сентября на окраине города Вольска Саратовской области пострадало пять человек, передает портал «Вольск.ру».

Сообщается, что авария произошла в двенадцать часов дня. Около Черкасского моста столкнулись ВАЗ-21 093 и «Лада Гранта». В результате ДТП пострадали оба водителя и трое пассажиров которые находились в автомобилях.

Всех пострадавших госпитализировали в районную больницу. В ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.

Как передавало ИА REGNUM, 25 сентября в Новосибирске «Митсубиси Лансер», выехав встречную полосу столкнулся с грузовиком. Погибли водитель и трое пассажиров легкового автомобиля.