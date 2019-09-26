Самара, , 16:12 — REGNUM Госавтоинспектор по горячим следам задержал мужчину, которого подозревают в оставлении места ДТП в Самаре. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

По версии следствия, водитель 1998 года рождения, проезжая на автомобиле по дворовому проезду на ул. Николаевский проспект в мкр. Южный Город сбил женщину и скрылся с места ДТП. В этот момент инспектор ДПС, в свободное от службы время, находился рядом с местом происшествия.

Он стал свидетелем ДТП и решил задержать виновника инцидента на личном автомобиле. В результате полицейский догнал подозреваемого и доставил его в полицию.

Пострадавшая женщина была доставлена в больницу, где ей было назначено амбулаторное лечение.

В отношении мужчины составлен административный материал по ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ.