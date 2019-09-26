Тюмень, , 15:49 — REGNUM В Тюменской области подозреваемая в похищении и убийстве шестимесячного ребёнка призналась в его убийстве. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщают несколько СМИ.

Пресс-служба СУ СКР по ХМАО официально заявляет лишь о том, что вопрос о мере пресечения в отношении подозреваемой в похищении и убийстве ребёнка суд рассмотрит в пятницу, 27 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе Заводоуковске днём 24 сентября 2019 года 23-летнюю женщину знакомые попросили присмотреть за полугодовалым сыном. Подозреваемая около 12:00 по местному времени собрала ребёнка и ушла вместе с ним в лес, расположенный за домом. Следствие установило, что мальчик был убит около 13:00.

Няню с ребёнком разыскивали с вечера 24 сентября. Обнаружили на следующий день в том же лесу. Женщина держала в руках полиэтиленовый пакет с мёртвым уже ребёнком.

Отмечается, что ранее няня была судима за избиение несовершеннолетней и применение насилия в отношении представителя власти. За первое преступление она была приговорена к исправительным работам и штрафу, за второе — к 1,5 годам условно.

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