Рязань, , 15:46 — REGNUM Следственные органы Следственного комитета по Рязанской области возбудили уголовное дело по факту убийства 26 сентября рязанского бизнесмена. Его обнаружили с огнестрельными ранениями. На месте происшествия работают следователи, эксперты и криминалисты, которые устанавливают и изымают объекты, имеющие важное доказательственное значение, сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

Мужчину, 1980 года рождения, с признаками насильственной смерти обнаружили утром 26 сентября в машине на автодороге между городом Спасск-Рязанский и селом Фатьяновка. У погибшего — огнестрельные ранения в голову и туловище. Следователи просят всех водителей, проезжавших на автомобилях по этой дороге в период с 06:30 до 7:30 обратиться в полицию.

Проверяются различные версии убийства, в том числе связанные с его коммерческой деятельностью.

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