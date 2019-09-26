Новосибирск, , 15:36 — REGNUM Из горящей пятиэтажки в центре Новосибирска были эвакуированы 34 человека, из них трое детей и один неходячий инвалид, сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.

«На месте пожара задействовано 19 единиц техники и 59 человек личного состава, — отметили в ведомстве. — Пострадавших нет».

Пожар был локализован в 18:18 (время местное), открытое горение удалось ликвидировать в 18:39 (время местное).

В настоящее время идёт разборка конструкций крыши и контрольная проливка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сообщение о пожаре в пятиэтажном здании с административными помещениями поступило в 17:10 (время местное). Горела крыша в жилом пятиэтажном доме по ул. Советская, 15 в Железнодорожном районе г. Новосибирска.

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