Париж, , 15:35 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер отправится в Руан, где произошел пожар на предприятии химической компании Lubrizol, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что в результате гигантского пожара никто не пострадал. Префектура города приняла меры по защите жителей: школы закрыты, сотрудников и учеников попросили оставаться в помещении. Эта же мера касается домов престарелых. Жителей в радиусе 500 метров эвакуировали.

Известно, что в тушении пожара принимают участие около 200 пожарных и 60 единиц техники. Причины бедствия пока не известны.

В префектуре призывали жителей «ограничить передвижение» и предупредили об опасности «загрязнения Сены».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, химическая компания Lubrizol является поставщиком специальных химикатов для потребительских, промышленных и транспортных рынков.

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