Новосибирск, , 15:27 — REGNUM В Тогучинском районе на 93 км автодороги «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» накануне, 25 сентября, произошло серьезное ДТП. Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МВД РФ по Новосибирской области, водитель автомобиля «Митсубиси Лансер» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем МАН.

По данным ведомства, 29-летний водитель «Митсубиси» и трое пассажиров (49-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 20 и 45 лет) погибли на месте.

Назначена доследственная проверка. Полицейские выясняют причины и обстоятельства ДТП.