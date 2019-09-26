Село Майма, Алтай, , 15:24 — REGNUM 25 сентября на 436-м километре автодороги «Чуйский тракт» произошло массовое ДТП. Как сообщили ИА REGNUM в МВД Республики Алтай, виновником аварии оказался 36-летний житель Кемерово, управлявший автомобилем BMW.

Двигаясь в направлении города Бийск, он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в едущую перед ним «тойоту».

»От удара, полученного в результате столкновения, автомобиль Toyota Rav 4 откинуло ещё на два автомобиля — движущийся со встречного направления Toyota Voltz под управлением 55-летнего жителя Алтайского края и остановившийся автобус Mercedes-Benz Sprinter под управлением 56-летнего жителя г. Барнаул», — сообщили в МВД.

Все участники аварии были трезвые. В больницу были доставлены водитель Toyota Rav 4, а также 26-летняя пассажирка BMW. Впрочем, обоим пострадавшим госпитализация не потребовалась.

Виновник происшествия был привлечён к административное ответственности за несоблюдение дистанции до движущегося впереди транспортного средства.

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