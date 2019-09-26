Москва, , 15:30 — REGNUM Уголовное дело оренбургского священника Николая С., обвиняемого в надругательстве над детьми, будет расследовать Центральный аппарат СКР. Потерпевшими по делу признаны семеро несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По данным следствия, в 2018 году 65-летний священник совершал в отношении шести опекаемых и удочеренных девочек развратные действия, а одну из них изнасиловал. Кроме того, дочь мужчины и её муж силой удерживали в гараже трех несовершеннолетних.

Пострадавшие дети изолированы от обвиняемых, с ними работают психологи. Все фигуранты дела помещены под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, настоятель Свято-Троицкой Семионовой обители милосердия в Оренбургской области, известный как приемный отец 70 детей, был задержан 24 сентября. Ему инкриминируют изнасилование, развратные действия и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

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