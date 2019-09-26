Донецк, , 15:10 — REGNUM За минувшие сутки небоевые потери ВСУ составили двое погибших и трое раненных. Об этом сообщили 26 сентября в пресс-службе Народной милиции ДНР.

Так, в районе населённого пункта Новолуганское произошла перестрелка между боевиками ВСУ и неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«В результате перестрелки между боевиком полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и оккупантами 59-й бригады…, возникшей во время совместного употребления спиртных напитков, один каратель погиб, двое ранены», — сказано в сообщении.

Всего в перестрелке участвовали пять человек, добавил представитель Народной милиции ДНР.

В районе посёлка Южное в результате неосторожного обращения с оружием, в блиндаже взорвалась граната подствольного гранатомёта.

«Множественные осколочные ранения получил боевик 53-й бригады Кисляков», — сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

Также в районе Авдеевки на неизвестном взрывном устройстве подорвался боевик 92-й бригады ВСУ.

Как заявил представитель Народной милиции ДНР, ранее силы ПВО республики сбили украинский беспилотный летательный аппарат, корректировавший огонь артиллерии ВСУ. На видеозаписи, сохранившейся в памяти беспилотника, видно, как украинские силовики сбрасывают взрывное устройство на гражданский автомобиль.

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