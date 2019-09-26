Омск, , 15:04 — REGNUM В Омске прокуратура Советского округа направила в суд уголовное дело о нападении на сотрудника полиции. Как сообщили ИА REGNUM 26 сентября в прокуратуре Омской области, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летнего омича. Он обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Установлено, что 19 августа 2019 года пьяный мужчина в квартире по ул. 4-я Поселковая поссорился со своей экс-супругой и её матерью. Он стал угрожать им и выбыл телефон из рук пожилой женщины, пытавшейся вызвать полицию.

Увидев прибывшего по вызову участкового, омич несколько раз ударил его руками в грудь, а затем оторвал погон. Злоумышленника доставили в отдел полиции. Свою вину он признал в полном объёме.

Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перми в сентябре 2019 года завершилось расследование уголовного дела в отношении местного жителя, оскорбившего и избившего полицейского.

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