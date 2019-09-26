Астрахань, , 14:57 — REGNUM В Астраханской области проводится проверка по факту гибели местного жителя, который умер в бане. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Астраханской области.

Трагедия произошла 20 сентября на животноводческой ферме в семи километрах от села Хошеутово. 19-летний молодой человек, находясь в бане, погиб от воздействия электрического тока.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.