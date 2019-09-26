Стамбул, Турция, , 14:53 — REGNUM Европейско-средиземноморский сейсмологический центр 26 сентября зарегистрировал землетрясение магнитудой 5,7 на территории Турции.

Сообщается, что подземные толчки были зафиксированы около 11 часов утра по местному времени (совпадет с московским). Их эпицентр находился на глубине 7 км на расстоянии 66 км от Стамбула и в 23 км от города Мармара Эреглиси.

Сведений о пострадавших и разрушениях нет.

Как передавало ИА REGNUM, 26 сентября еще одно землетрясение было зарегистрировано на территории Пакистана. Его мощность составила 4,7 баллов.