Донецк, , 14:49 — REGNUM Силы противовоздушной обороны Народной милиции ДНР уничтожили квадрокоптер ВСУ, который использовался для корректировки огня. Об этом сообщили 26 сентября в пресс-службе Народной милиции ДНР.

Беспилотный летательный аппарат (БЛА) принадлежал 35-й бригаде ВСУ, отметили в пресс-службе.

«В ходе изучения полученной с БЛА информации, нами установлен очередной факт совершения украинскими карателями преступления в отношении мирных граждан. На одном из видеофрагментов запечатлён момент сброса самодельного взрывного устройства на гражданский автомобиль», — сказано в сообщении.

Полученные улики были переданы в прокуратуру ДНР для возбуждения уголовного дела против командира 35-й бригады ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки украинские силовики выпустили по территории ДНР 196 единиц боеприпасов, применив в том числе тяжёлую артиллерию калибра 152 мм и 122 мм.

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