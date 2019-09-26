Донецк, 26 сентября 2019, 14:49 — REGNUM Силы противовоздушной обороны Народной милиции ДНР уничтожили квадрокоптер ВСУ, который использовался для корректировки огня. Об этом сообщили 26 сентября в пресс-службе Народной милиции ДНР.
Беспилотный летательный аппарат (БЛА) принадлежал 35-й бригаде ВСУ, отметили в пресс-службе.
Полученные улики были переданы в прокуратуру ДНР для возбуждения уголовного дела против командира 35-й бригады ВСУ.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки украинские силовики выпустили по территории ДНР 196 единиц боеприпасов, применив в том числе тяжёлую артиллерию калибра 152 мм и 122 мм.
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