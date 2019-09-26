Екатеринбург, , 14:44 — REGNUM В Екатеринбурге перед судом предстанет гражданин Киргизии, обвиняемый нарушении Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Уголовное дело будет рассматриваться в Ленинском районом суде.

Напомним, что дорожно-транспортное происшествие произошло 2 июня 2019 года в 04:43 по местному времени.

По версии следствия, обвиняемый работал таксистом на автомобиле «Хонда» и рано утром 2 июня вёз до места назначения супружескую пару. По дороге водитель заснул и на перекрёстке Объездной дороги и улицы Амундсена выехал на красный сигнал светофора. Далее произошло столкновение с двигавшимся на зелёный сигнал автомобилем дорожно-постовой службы (ДПС). В результате водитель машины ДПС получил тяжёлые травмы.