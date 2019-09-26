Москва, , 14:36 — REGNUM В Москве пропала спортсменка Абу Шайбех Софи Лион, сообщает 26 сентября телеканал «РенТВ».

СМИ сообщает, что девушка не вернулась после работы домой. Своим родителям она сказала, что направляется в театр вместе с коллегами, однако позже перестала отвечать на звонки.

Девушка занимается конным спортом и ведёт страницы в социальных сетях, в том числе в Instagram. Сейчас правоохранительные органы пытаются установить местонахождение пропавшей девушки.

На сайте Федерации конного спорта России сказано, что спортсменка 1997 года рождения. Она имеет второй спортивный разряд.