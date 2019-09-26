Ярославль, , 14:35 — REGNUM Сотрудника исправительной колонии номер №1, расположенной в Ярославле, подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Ярославской области. Под следствием оказался 24-летний оперуполномоченный оперативного отдела колонии.

Следственное управление Следственного комитета

«По данным следствия, в сентябре текущего года сотрудник исправительного учреждения получил взятку от одного из осужденных за сокрытие нарушения им установленного порядка отбывания наказания. В настоящее время подозреваемый задержан», — рассказали в следственном управлении СКР по Ярославской области.

По данным источников ИА REGNUM в правоохранительных органах, речь может идти о взятке в 500 тысяч рублей. Мера пресечения для задержанного судом пока не избиралась. Оперативной разработкой сотрудника колонии занимались управление экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России и отдел собственной безопасности УФСИН России по Ярославской области.

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