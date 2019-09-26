Новосибирск, 26 сентября 2019, 14:34 — REGNUM Новосибирские пожарные поделились фотографиями с места пожара в центре Новосибирска.
Напомним, в настоящее время в центре Новосибирска горит крыша пятиэтажного дома с административными помещениями.
Площадь пожара составляет около 400 кв. м. Пожарные эвакуируют людей и тушат огонь.
На месте работают 60 человек, 19 единиц техники, а также экипажи спасателей и скорой медицинской помощи.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, дом относится к третьей степени огнестойкости.