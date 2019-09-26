Тромсё, Норвегия, , 14:41 — REGNUM Затонувший в норвежском порту Тромсё мурманский рыболовный траулер «Бухта Наездник» специально погрузили на дно залива. Об этом сообщает специализированный журнал KORABEL.RU со ссылкой на представителя холдинга «Норебо», который является владельцем судна.

«Как мы понимаем, норвежская пожарная служба решила это сделать [затопить траулер], чтобы в судно попала вода», — приводит цитату собеседника издание.

Как передавало ИА REGNUM, траулер принадлежит Мурманскому траловому флоту. Пожар на судне начался 25 сентября. Пострадавших не было, все 29 членов экипажа были спасены. Примерно через сутки после начала пожара траулер затонул.