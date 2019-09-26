Барнаул, , 14:24 — REGNUM Генеральный директор авиапредприятия «Алтай» Виталий Архипенко, комментируя жёсткую посадку самолёта, совершавшего чартерный рейс из Вьетнама, заявил, что в настоящий момент аэропорт Барнаула работает в штатном режиме. Его слова цитирует официальный сайт региональных властей.

Аэропорт Барнаула Andrew Belonogow

«Резервный самолет авиакомпании AZUR Air с 336 пассажирами на борту вылетел из Барнаула в Камрань с семичасовой задержкой. Все утренние рейсы выполнены по расписанию», — подчеркнул Архипенко.

Напомним, ранее он отмечал, что именно надувные трапы стали причиной травмирования пострадавших пассажиров Boeing 767−300, у которого при посадке вечером 25 сентября загорелось шасси.

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