Барнаул, , 14:12 — REGNUM По невероятному стечению обстоятельств, 25 сентября, когда в аэропорту Барнаула совершил жёсткую посадку Boeing, следовавший чартерным рейсом из Вьетнама, алтайские спасатели проводили там учения. Они отрабатывали навыки оказания помощи пострадавшим пассажирам лайнера, попавшего в грозу, у которого при приземлении разрушилось крыло и загорелось разлившееся топливо. Может быть поэтому когда вечером поступила информация о схожей реальной ситуации, органы управления и сил территориальной подсистемы РСЧС Алтайского края сработали очень слаженно и быстро, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По оценке начальника Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александра Макарова, слова которого цитирует официальный сайт региональных властей, оперативные подразделения аэропорта принимали участие в ликвидации происшествия спустя доли минуты после получения информации диспетчера.

«В момент посадки самолета они уже находились на исходных позициях. Это говорит о высокой слаженности действий всех служб», — отметил главный алтайский спасатель.

Как уже сообщало ИА REGNUM, жёсткую посадку Boeing, прилетевший в аэропорт Барнаула из Вьетнама, совершил вечером 25 сентября. По свидетельству очевидцев, пилотам лишь со второго захода удалось приземлится, но при этом загорелось шасси. Более 300 человек эвакуировали про помощи аварийных трапов. Пострадали десятки человек, но, как заявили ранее алтайские травмы, большинство травм не представляет серьёзной угрозы потерпевшим.

Буквально в этот же день, 25 сентября, спасатели учились помогать пострадавшим пассажирам самолёта, попавшего в грозу.

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