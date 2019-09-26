Барнаул, , 13:58 — REGNUM Большинство пострадавших пассажиров Boeing авиакомпанииAZUR Air, совершившего жёсткую посадку в аэропорту Барнаула, получили лёгкую степень повреждений (ушибы, ссадины), но у многих была острая реакция на стресс, повысилось давление. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил журналистам министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Его слова цитирует официальный сайт региона.

По словам чиновника, шесть пострадавших были перенаправлены на амбулаторное лечение (ушибы, два перелома), а один был госпитализирован в Алтайскую краевую больницу скорой медицинской помощи. Диагноз пострадавшего связан с переломом поперечных отростков позвоночника.

Как уже сообщало ИА REGNUM, жёсткая посадка самолёта Boeing, прилетевшего чартерным рейсом из Вьетнама произошла в аэропорту Барнаула вечером 25 сентября. Командиру воздушного судна удалось приземлится только со второй попытки, после чего загорелось шасси. Эвакуация всех пассажиров (более 300) осуществляли по аварийным надувным трапам. По свидетельству очевидцев, именно тогда люди и получили травмы.

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