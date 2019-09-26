Новосибирск, , 13:56 — REGNUM Вознесенский кафедральный собор Новосибирска продолжит работать в прежнем режиме, заявили в Новосибирской митрополии РПЦ. Как пишет «Сиб.фм», сейчас выявленные нарушения устраняются .

«На время принесения мощей святителя Спиридона Тримифунтского работы были приостановлены, но сейчас возобновлены и близятся к завершению, они будут закончены до середины октября», — сообщили изданию в Новосибирской митрополии, отметив, что выявленные нарушения опасности для верующих не представляют.

На устранение нарушений дано 90 дней. Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Железнодорожный районный суд Новосибирска поступил протокол об административном правонарушении в отношении Вознесенского кафедрального собора за несоблюдение требований законодательства пожарной безопасности».

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